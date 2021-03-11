Володин заявил, что Россия последовательно уходит от зависимости от доллара

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара. По его словам, Москва наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«… в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», - пояснил он.
Володин добавил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом доля американских долларов и евро была снижена с 45% до 35%, а доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%, отметил спикер.
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