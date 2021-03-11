Володин заявил, что Россия последовательно уходит от зависимости от доллара

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11 марта 2021, 08:21 Источник: РИА Новости

деньги, фото: pixabay.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара. По его словам, Москва наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«… в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», - пояснил он.

Володин добавил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом доля американских долларов и евро была снижена с 45% до 35%, а доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%, отметил спикер.