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Матвиенко подтвердила намерения властей снижать зависимость от доллара

, 21:41 Источник: РИА Новости

Матвиенко подтвердила намерения властей снижать зависимость от доллара
Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена снижать зависимость экономики от американского доллара.

Таким образом она поддержала позицию МИД РФ, где считают, что России необходимо сократить роль американской валюты в любых операциях.

«Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо. Что и делается», - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что и Центробанк, и правительство «все последние годы проводят политику дедолларизации».

Ранее Матвиенко предложила активнее обсуждать тему пятидневки в школах.

ДВа

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