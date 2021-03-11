В России выявили более 9,2 тысячи человек с коронавирусом, 459 - умерли
11 марта 2021, 11:35
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 4 360 823 человека. Об этом стало известно в четверг, 11 марта.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 270 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 060 (11,4%) без клинических проявлений … 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 1281, Санкт-Петербурге – 961, Нижегородской области – 376, Московской области – 358 и Самарской области – 250.
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