В Роскачестве назвали рекомендуемые к использованию маски

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 марта 2021, 09:41

девушка, фото: pixels.com

Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) проверили основные типы масок, представленных в розничной продаже. Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять - в Китае.

«Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты», - пояснили эксперты, отметив, что в перечень вошли медицинские маски, одноразовые и многоразовые, респираторы FFP2.

Испытания проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк, он по своей форме и действиям напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется коронавирус. По мнению экспертов, лучший результат показали нетканевые маски с вирусной проницаемостью 56,2%, худший - респираторы KN95 FFP2 с клапаном, который задерживает менее 3%. При этом все исследованные средства защиты соответствуют обязательным требованиям безопасности, уточнили в ведомстве.

«Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям», - объяснили специалисты.

Эксперты подчеркнули, что в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации. Кроме того, некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают и одноразовым - медицинским и немедицинским: «… низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые (хлопок, бязь): ни одна из них не рекомендована к использованию».