Собянин перечислил коронавирусные ограничения, которые могут продлить весной

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможную отмену большинства ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции, весной. По его словам, в первую очередь это будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - пояснил градоначальник.
При этом Собянин отметил, что пандемия лишила людей возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого местные жители увидели пустые улицы и метро, а вместо участия в столичных фестивалях стали невольными участниками «карнавала масок», добавил мэр.
Однако он считает, что полученный за год опыт пригодится после того, как Москва «перевернет нынешнюю страницу».