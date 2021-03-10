Собянин перечислил коронавирусные ограничения, которые могут продлить весной

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10 марта 2021, 07:42 Источник: ТАСС

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможную отмену большинства ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции, весной. По его словам, в первую очередь это будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - пояснил градоначальник.

При этом Собянин отметил, что пандемия лишила людей возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого местные жители увидели пустые улицы и метро, а вместо участия в столичных фестивалях стали невольными участниками «карнавала масок», добавил мэр.

Однако он считает, что полученный за год опыт пригодится после того, как Москва «перевернет нынешнюю страницу».