СМИ будут штрафовать за умолчание о запрете террористических организаций

Госдума планирует принять законопроект, который введет штрафы для СМИ за распространение информации о террористических организациях без пометки, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России.
Соответствующие поправки могут внести изменения в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» - то есть установить административную ответственность, а непосредственный запрет депутаты намерены прописать в законе «О СМИ».
За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 тыс. до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовят инициативы по защите работающих на массовых мероприятиях журналистов.
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