Приехавший в Москву ради прививки от коронавируса немец поделился впечатлениями от России

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11 марта 2021, 09:54 Источник: Focus

шприц, фото: pixabay.com

Житель Германии Штефан Хайлеман сделал прививку против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» в столичном ГУМе. По его словам, он специально прилетел для этого с супругой и детьми в Москву.

«Тут не нужно предварительно записываться, и очередь была небольшой», - вспоминает он. Хайлеман добавил, что прививку «лучшей вакциной в мире на сегодняшний день» также сделали его жена и дети.

Говоря о побочных действиях, иностранец признался, что чувствовал себя разбитым, у него была повышенная температура. Однако на следующей день все прошло, и он прогулялся по Москве. Хайлеман отметил, что жизнь в России «намного приятнее, чем в ФРГ», поскольку магазины и рестораны открыты, можно свободно передвигаться по улицам.

Ранее переехавший в Москву француз Янн Сотти объяснил, почему не вернется на родину.