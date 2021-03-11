Пискарев объяснил, в каких случаях чиновники не будут отвечать за коррупционные нарушения

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11 марта 2021, 09:00

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы», – пояснил глава комитета.

Парламентарий подчеркнул, что после того, как не зависящие от данного лица обстоятельства, препятствовавшие для выполнения антикоррупционных требований, будут устранены, все прописанные в законе требования в полном объеме чиновнику придется выполнить. Речь идет, например, о не поданной вовремя декларации о доходах по причине наводнения, пожара или техногенной катастрофы. После ликвидации последствий произошедшего она обязательно должна быть подана, причем, в течение месяца.