Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о потеплении в конце недели

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11 марта 2021, 07:50 Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в конце текущей недели. По его словам, в город наконец-то придет тепло.

«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу, 13 марта, днём температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга, 11 марта», - пояснил он.

Вильфанд предупредил, что сильных морозов в Москве больше не будет, но и резкого потепления тоже. Не надо рассчитывать, что данное потепление «ознаменует уверенный приход весны в столицу», добавил он.

Отмечается, что днем в четверг, 11 марта, в Москве будет от минус 6 до минус 8 градусов, в пятницу – от минус 7 до минус 5 градусов, в субботу – от минус 1 до плюс 1 градуса, в воскресенье воздух прогреется до плюс 4.

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