Китайские ученые предрекли России «катастрофически долгое лето» в будущем

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10 марта 2021, 08:35 Источник: phys.org

цветы, фото: pixabay.com

Китайские ученые заявили, что через 80 лет в странах Северного полушария, в том числе в России, лето будет длиться почти полгода. Соответствующее исследование опубликовал сайт Phys.org.

Эксперты отметили, что к 2100 году страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера, если не предпринимать мер по смягчению последствий. В исследовании говорится, что лето уже становится жарче и длиннее, а зима теплее и короче из-за глобального потепления. Так, в период с 1952 по 2011 год лето в среднем увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней, весна сократились со 124 до 115 дней и осень - с 87 до 82 дней.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», - пояснил один из авторов, уточнив, что в 2100 году зима будет длиться всего два месяца.

По его словам, более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Кроме того, ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность, добавил ученый.

При этом китайский метеоролог Цунвэнь Чжу объяснил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами, а сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям.