В Минтруде объяснили новые правила начисления выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

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11 марта 2021, 07:37 Источник: ТАСС

семья, фото: pixels.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ опубликовали 10 марта на интернет-портале правовой информации.

Теперь размер выплаты будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

В Минтруде пояснили, что теперь главная задача – обеспечить максимальную адресность выплаты с учетом оценки нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности.

«При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», - отметили в ведомстве.

Кроме того, собеседник напомнил, что ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, выплачивали одинаковые суммы, которые составляли 50% от регионального прожиточного минимума на детей.