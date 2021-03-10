Условия назначения выплат на детей от 3 до 7 лет изменились

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10 марта 2021, 19:56

дети, фото: pixabay.com

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, который меняет размер выплат на детей от 3 до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка по региону, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

В документе отмечается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Прием заявлений на обновленные выплаты начнется с 1 апреля, а перерасчет выплат будет произведен с 1 января 2021 года.

Ранее Собянин упростил порядок получения соцвыплат семьями с детьми.