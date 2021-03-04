Собянин упростил порядок получения соцвыплат семьями с детьми

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4 марта 2021, 12:09

Фото: Global Look Press

Чтобы подать заявление в электронном виде через портал госуслуг на получение социальных выплат для семей с детьми, больше нет необходимости прикреплять сканы и копии подтверждающих документов.

Упрощение получения социальных выплат для семей с детьми — часть системной работы по модернизации государственных услуг. Департамент труда и социальной защиты населения города самостоятельно получит необходимые подтверждающие сведения в рамках межведомственного электронного документооборота.

Речь идет о следующих выплатах: дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям, единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка, отдельные социальные выплаты многодетным семьям, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности), а также социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до трех лет.