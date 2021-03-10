Святенко предлагает ограничить сбор персональных данных в магазинах

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10 марта 2021, 22:14 Источник: Парламентская газета

Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила ограничить перечень персональных данных, которые могут собирать организации, не являющиеся налоговыми агентами.

По словам законодателя, если торговая точка собирает персональные данные с целью дать дисконт в день рождения, то «им достаточно информации про день, нет необходимости паспортные данные собирать».

«Зачастую многие организации, когда берут персональные данные, собирают избыточную информацию. Дальше есть риск, что эти данные будет трудно сохранить, так лучше их вообще не собирать», ­ считает член Совфеда.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от мошенников на портале госуслуг.