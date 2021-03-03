Эксперт Букштейн рассказал, как защититься от мошенников на портале госуслуг

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3 марта 2021, 12:27

Портал "Госулуги". Фото: сайт Минцифры РФ

Эксперт по безопасности Леонтий Букштейн дал несколько советов по защите от новой схемы мошенничества на портале «Госуслуги».

По его словам, при любых звонках, письмах, в которых просят сообщить персональные данные, ни в коем случае никому ничего нельзя сообщать.

«Ни портал госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают», - сказал эксперт.

Он также добавил, что если звонок быстро обрывается, то это сделано специально, чтобы вы перезвонили. Букштейн также предупредил, что если звонят якобы из госструктур и что-то хотят запросить – не нужно реагировать на такой звонок, сообщает RT.

«Расскажите мамам, папам, дедушкам и бабушкам, что не надо брать трубку, если звонят с незнакомого номера, покажите своим детям, внукам, пусть они посмотрят - они вам расскажут, что это такое», – добавил эксперт.

Ранее в Роскачестве предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram.