В Роскачестве предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2021, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества напомнили россиянам о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности в набирающем популярность мессенджере Telegram.

Эксперты считают, что Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии.

В Роскачестве уточнили, что через Telegram никогда и никому не надо платить взносы и комиссии, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми ботами для заработка. Эксперты добавили, что за цифровую безопасность несет ответственность пользователь, а не онлайн-сервис, которым он пользуется.

Ранее Дональд Трамп-младший объяснил, почему пользуется Telegram.