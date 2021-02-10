В Роскачестве предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram
10 февраля 2021, 09:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Специалисты Роскачества напомнили россиянам о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности в набирающем популярность мессенджере Telegram.
Эксперты считают, что Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии.
В Роскачестве уточнили, что через Telegram никогда и никому не надо платить взносы и комиссии, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми ботами для заработка. Эксперты добавили, что за цифровую безопасность несет ответственность пользователь, а не онлайн-сервис, которым он пользуется.
Ранее Дональд Трамп-младший объяснил, почему пользуется Telegram.
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