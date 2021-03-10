Морозов считает необходимым усилить изучение эпидемиологии в медвузах

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10 марта 2021, 21:28 Источник: Парламентская газета

Дмитрий Морозов. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что в программах медицинских вузов необходимо увеличить количество часов, посвященных изучению эпидемиологии и инфекционных болезней.

Парламентарий отметил, что в настоящее время на изучение данного курса выделяется недостаточно часов, «потому что много достижений уже, расслабились немножко».

«Подготовка врачей любого профиля, любых специальностей должна идти с увеличением количества часов по эпидподготовке, инфекционных болезней, в том числе особо опасных», – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не считает необходимым массово прививать детей от коронавируса.