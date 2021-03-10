Попова не считает необходимым массово прививать детей от коронавируса

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10 марта 2021, 21:22 Источник: Интерфакс

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Российских детей не нужно массово прививать от коронавируса. Об этом членам думского комитета по охране здоровья сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ считает, что дети переносят коронавирусную инфекцию легко и у них даже при отсутствии симптомов быстро вырабатывается иммунитет,

Она также сообщила депутатам, что все заразившиеся новыми штаммами пока переносят заболевание легко.

Ранее сообщалось, что Попова не исключает роста случаев коронавируса после снятия ограничений для пожилых.