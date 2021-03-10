В Роспотребнадзоре не исключают роста случаев коронавируса после снятия ограничений для пожилых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила риски подъема случаев заболеваемости коронавирусом, которые могут быть связаны со снятием ограничений для тех, кто старше 65 лет.
Кроме этого, риски связаны и с тем, что после праздников возвращается также значимое количество наших граждан из-за рубежа, с тем, что в ряде регионов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
«Эти люди имеют наименьшую иммунную прослойку, потому что весь этот период они находились в режиме самоизоляции», - сказала Попова.
Она также отметила, что сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, и заявила о необходимости соблюдать масочный режим.
Ранее Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и в мире.
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