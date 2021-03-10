В Роспотребнадзоре не исключают роста случаев коронавируса после снятия ограничений для пожилых

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10 марта 2021, 18:28 Источник: Интерфакс

Фото: сайт Госдума РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила риски подъема случаев заболеваемости коронавирусом, которые могут быть связаны со снятием ограничений для тех, кто старше 65 лет.

Кроме этого, риски связаны и с тем, что после праздников возвращается также значимое количество наших граждан из-за рубежа, с тем, что в ряде регионов снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

«Эти люди имеют наименьшую иммунную прослойку, потому что весь этот период они находились в режиме самоизоляции», - сказала Попова.

Она также отметила, что сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, и заявила о необходимости соблюдать масочный режим.

Ранее Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и в мире.