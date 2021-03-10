Владимир Путин пообещал, что власти РФ не будут удерживать россиян от отдыха в других странах

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10 марта 2021, 18:31

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что ряд стран уже объявили о том, что начинают открываться для туристов. Путин добавил, что у многих граждан Рссии, наверное, "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать", ведь во многих странах, где россияне чаще всего отдыхают, ситуация с COVID-19 сложная.

Россияне в ходе опроса рассказали, в какие города хотели бы поехать весной.