Владимир Путин пообещал, что власти РФ не будут удерживать россиян от отдыха в других странах
10 марта 2021, 18:31
Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что ряд стран уже объявили о том, что начинают открываться для туристов. Путин добавил, что у многих граждан Рссии, наверное, "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать", ведь во многих странах, где россияне чаще всего отдыхают, ситуация с COVID-19 сложная.
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