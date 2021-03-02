Россияне в ходе опроса рассказали, в какие города хотели бы поехать весной
2 марта 2021, 07:49
Жители России в рамках опроса рассказали, в какие города предпочли бы отправиться, чтобы отдохнуть весной текущего года. В вышеуказанном исследовании приняли участие 3,2 тысячи граждан страны.
Среди самых популярных и доступных в настоящий момент направлений 27% россиян назвали Стамбул. 14% хотели бы поехать в Сочи, 6% – в Калининград.
Как сообщает RT, 4,6% жителей страны весной отправились бы в Санкт-Петербург, по 2,5% – в Кисловодск и Дубай, 2% – в Белград и 1,7% – в Москву. Отдельно граждане РФ отмечали Крымский полуостров (5,5%), причем чаще всего они упоминали Ялту (2,5%) и Севастополь (1%). Кроме того, по 1,2% опрошенных назвали Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск, а также Каппадокию.
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