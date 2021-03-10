Путин проведет личную встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин согласился встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом лично.
По словам российского лидера, они давно не виделись и «надо это сделать в ближайшее время».
В среду главы государств в онлайн-режиме дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. На ней Эрдоган выразил надежду, что президенты смогут в ближайшее время встретиться лично.
Ранее сообщалось, что назначенные Путиным госслужащие смогут работать без возрастных ограничений.
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