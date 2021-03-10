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Путин проведет личную встречу с Эрдоганом

, 17:00 Источник: РИА Новости

Путин проведет личную встречу с Эрдоганом
https://ria.ru/20210310/vstrecha-1600638920.html

Президент России Владимир Путин согласился встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом лично.

По словам российского лидера, они давно не виделись и «надо это сделать в ближайшее время».

В среду главы государств в онлайн-режиме дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. На ней Эрдоган выразил надежду, что президенты смогут в ближайшее время встретиться лично.

Ранее сообщалось, что назначенные Путиным госслужащие смогут работать без возрастных ограничений.

ДВа

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