Назначенные Путиным госслужащие смогут работать без возрастных ограничений

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10 марта 2021, 15:01

Фото: сайт Минпромторга РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенные президентом РФ изменения в закон о государственной гражданской службе.

Законом предусматривается, что на лиц, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В думской пресс-службе пояснили, что в действующем законе о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет.

«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили законопроект о штрафах с 1 июля за продажу сотовых телефонов без российского ПО.