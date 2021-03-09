Депутаты Госдумы одобрили законопроект о штрафах с 1 июля за продажу сотовых телефонов без российского ПО

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9 марта 2021, 15:50

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Депутаты Госдумы одобрили сегодня во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Приняты поправки в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах предлагается ввести такие: для должностных лиц - в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 до 200 тысяч рублей.

Требование о предустановке отечественного ПО начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года.