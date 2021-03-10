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В Госдуме предлагают упростить порядок выезда детей за границу

, 16:41

В Госдуме предлагают упростить порядок выезда детей за границу
Фото: сайт ГД

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В случае принятия законопроекта для выезда ребенка с одним из родителей за границу больше не потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Достаточным условием будет отсутствие выраженного несогласия одного из родителей или опекунов на выезд ребенка.

«Кроме того, принятие инициативы позволит во внесудебном порядке отзывать ранее оформленное заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего», - говорится в пояснительной записке к документу.

В свою очередь, в случае спора в связи с несогласием законного представителя несовершеннолетнего на выезд из РФ ребенка вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Госдума предлагает расширить так называемую автономию вузов.

ДВа

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