В России могут расширить так называемую автономию вузов

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об образовании в части совершенствования регулирования применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования.
«В случае принятия закона вузы получат больше автономии в выборе образовательных программ, смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий, а у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения, переходить на другие факультеты», - сообщает пресс-служба ГД.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом.
«Поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», - считает спикер ГД.
Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о штрафах с 1 июля за продажу сотовых телефонов без российского ПО.