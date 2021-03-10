В России могут расширить так называемую автономию вузов

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10 марта 2021, 16:04

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об образовании в части совершенствования регулирования применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования.

«В случае принятия закона вузы получат больше автономии в выборе образовательных программ, смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий, а у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения, переходить на другие факультеты», - сообщает пресс-служба ГД.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом.

«Поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», - считает спикер ГД.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект о штрафах с 1 июля за продажу сотовых телефонов без российского ПО.