Бывший министр обороны Сердюков выиграл суд с соседом

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков выиграл иск у своего соседа по дому, хирурга Александра Тепляшина, пишут СМИ. Напомним, он переехал в дом к Евгении Васильевой на Молочный переулок, 6.
Переехал - и стал председателем ТСЖ, подняв коммуналку вдвое: на охрану, на оргтехнику и подобные услуги.
Его соседу, пластическому хирургу Александру Тепляшину эти новшества не понравились, и он заключил договор на обслуживание с другой компанией. Но счета ему продолжали приходить. Долг составил 1,5 млн рублей, и Сердюков потребовал в суде погасить его полностью. Суд в итоге решил взыскать с хирурга 800 тысяч рублей. Тепляшин уверяет, что Сердюков с Васильевой собрались выжить его из дома.
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