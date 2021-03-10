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В СК РФ назвали причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай

, 14:17 Источник: РИА Новости

В СК РФ назвали причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай
Сергей Коваленко, фото: Министерство здравоохранения РА

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Алтай подтвердили задержание главы регионального Минздрава Сергея Коваленко. Он подозревается в получении взятки.

Собеседник отметил, что Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков с марта 2020 года по февраль 2021 года неоднократно брали «от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах». Министра подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей.

По версии следствия, глава ведомства получал вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.

Возбуждено несколько уголовных дел. Фигурантами также выступают главы фирм, которые давали взятки.

БА

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