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«Ъ»: появились подробности задержания министра здравоохранения Республики Алтай

, 08:45 Источник: Коммерсантъ

«Ъ»: появились подробности задержания министра здравоохранения Республики Алтай
Сергей Коваленко, фото: Министерство здравоохранения РА

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в среду, 10 марта, по подозрению в получении взятки задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко.

По версии следствия, Коваленко получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий, общая сумма которых составила около пяти миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в республиканском Минздраве, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Сергей Коваленко был назначен на должность министра здравоохранения Республики Алтай в ноябре 2019 года.

БА

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