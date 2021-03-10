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РИА Новости: задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко

, 07:29 Источник: РИА Новости

РИА Новости: задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко
Сергей Коваленко, фото: Министерство здравоохранения РА

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника. Инцидент произошел в среду, 10 марта.

«Идет разбирательство. Сейчас Коваленко находится в следственном управлении», - пояснили в силовых структурах региона.

Мобильный телефон министра отключен. По предварительным данным, Коваленко задержали по подозрению в получении взятки. Подробности случившегося пока неизвестны.

Сергей Коваленко был назначен на должность министра здравоохранения Республики Алтай в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержали в Москве экс-главу города Котлас Архангельской области Андрея Бральнина. Его  подозревают в четырех эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий. Он отправлен в Архангельск.

БА

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