Взятки и превышение полномочий: сотрудники ФСБ задержали бывшего главу города Котлас

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6 марта 2021, 20:11 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экс-главу города Котлас Архангельской области Андрея Бральнина подозревают в четырех эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий. Он был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и отправлен в Архангельск, где против него ведется следствие.

Десятого февраля в Котласе сотрудники силовых ведомств задержали главу отдела архитектуры и градостроительства администрации города Александра Костерева и предпринимателя в области строительства Владислава Вязовикова. По некоторым сведениям, все сомнительные контракты проводились именно через Вязовикова.

«То, что Бральнин брал «откаты», было известно среди строительного сообщества города уже давно, и после задержаний и обыска у его заместителей сомнений не оставалось, к чему все идет», - рассказал источник в администрации Котласа.

По сообщению источника, на возведение социального дома на 72 семьи по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» были потрачены бюджетные средства — более 135 млн рублей. Контракт был отдан одной из фирм Вязовикова. В настоящее время наниматели квартир, так как дом находится в муниципальной собственности, уже несколько месяцев через прокуратуру требуют от мэрии устранить недоделки.

Источник в администрации города утверждает, что Андрей Бральнин также замешан в коррупционной схеме по присвоению земельных участков. Выглядела она так: земельные участки в центре Котласа передавались под застройку, зачастую без аукциона, фирмам Вязовикова под строительство социальных объектов или административных зданий.

«После этого возводился нулевой цикл здания, оформлялось как незавершенное строительство, и Бральнин переводил и оформлял его в собственность. Затем менял вид разрешения и на этом участке появлялся многоквартирный жилой дом», - сообщает источник.

На улице Мира изначально было заявлено административное здание, но затем началось строительство жилого дома. Сейчас возводится дом на футбольном поле у «Строймакса», строительство здания краеведческого музея очень напоминает жилую застройку.

Известно, что Андрей Бральнин подал в отставку в начале февраля этого года после задержания его заместителя. В видеообращении к жителям Котласа он сообщил, что губернатор Архангельской области пригласил его на работу в правительство региона. По некоторым сведениям, в администрации области были возмущены его заявлением, «потому что никто ни на какую работу его не приглашал».