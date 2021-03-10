Самая богатая женщина РФ Елена Батурина продала свой бутик-отель в Ирландии
10 марта 2021, 13:54Источник:
The Irish Times
Самая богатая женщина России, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина продала свой роскошный отель в Дублине (Ирландия). Четырехзвездочным отелем Morrison заинтересовались британские финансовые инвесторы.
Британские инвесторы приобрели бутик-отель Morrison за более чем 65 миллионов евро (5,7 миллиарда рублей). Сделка уже согласована обеими сторонами, но пока еще не закрыта, говорится в источнике. Отмечается, что это самая крупная продажа недвижимости в этой сфере с начала пандемии.
Morrison - один из первых бутик-отелей в Дублине. Батурина купила его в 2012 году за 22 млн евро (почти 2 млрд руб.), еще 10 млн евро вложила в его реконструкцию. Объявление о продаже появилось в феврале прошлого года.
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