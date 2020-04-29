«Она создала теневое правительство, зомбировав Лужкова», опальный олигарх дает показания против самой богатой женщины России

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Опальный олигарх Шалва Чигиринский вступил в противостояние Виктора и Елены Батуриных на стороне брата. Он дает показания в Австрийском суде. Это может кардинально поменять расстановку сил в конфликте, поскольку Чигиринский был многие годы ближайшим партнером Батуриной, знаком со всеми теневыми бизнес-схемами и личными отношениями в семействе Батуриных.

Суть конфликта – деньги, а точнее 25% акций «Интеко» на которые претендует брат вдовы экс-мэра Москвы. В соглашении о разделе имущества у него такое обязательство прописано, а вот в документе его сестры – нет. Виктор Батурин утверждает в суде, что документ сестры фальсификация. Шалва Чигиринский целиком и полностью встал на сторону Виктора Батурина, он считает, что Елена манипулирует всеми.

«Человек отсидел срок с подачи своей сестры, у него забрали бизнес, который он основал и в котором он играл большую роль. И, естественно, он хочет восстановить справедливость, очистить свое имя, свою репутацию. Он оказался, так сказать, оболганным, оплеванным. И это нормально», - заявил он в интервью РБК.

Более того, он утверждает, что жена Лужкова привыкла действовать столь грязными методами. «Я считаю, что Юрий Михайлович стал жертвой Елены Николаевны. Она влияла на его решения, она практически зомбировала его для достижения поставленных ею целей. Фактически она создала теневое правительство Москвы под своим руководством», - уверен бизнесмен.

Судебное разбирательство продолжается и, кажется, в его процессе нам предстоит еще узнать много интересного об управлении в «Лужковской Москве».