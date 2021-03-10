Песков заявил, что дата послания Путина парламенту «сдвигается вправо»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 10 марта, в рамках разговора с журналистами заявил, что дата послания Владимира Путина парламенту "сдвигается вправо".
Журналисты спросили сегодня у Дмитрия Пескова, известна ли примерная дата послания президента федеральному собранию, на что пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в настоящий момент она не определена даже ориентировочно, поэтому ответить на вопрос он не может.
"Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо", – заметил Песков в разговоре с представителями СМИ.
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