СМИ узнали имя гостя Путина из Европы

Владимир Путин 3 марта поздно вечером в Кремле встречался с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. О встрече с "гостем из Европы" на следующий день рассказал сам Путин. Но имя европейского гостя он не назвал.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда сказал, что поскольку это была личная встреча, у него нет информации о собеседнике Путина - иностранце.
Газета "Коммерсантъ" 9 марта назвала имя гостя президента России.
Путин рассказывал, что Фийон "приехал по делам в Россию". Он при встрече выразил удивление, что "Москва живет" и поделился, что и во Франции в крупных городах, и в крупнейших городах Европы, редкие автомобиль на улицах, людей почти нет, все закрыто".
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