Разработчики «Спутника V» потребовали «публичных извинений» от председателя ЕМА за критику вакцины
10 марта 2021, 12:22
Разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» отреагировали на высказывание председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе о том, что одобрение препарата в Евросоюзе похоже на «русскую рулетку».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хош из EMA за ее негативные комментарии по поводу того, что государства ЕС напрямую одобряют «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущую проверку», - говорится в заявлении на официальном аккаунте вакцины.
Разработчики напомнили, что препарат уже одобрен 46 странами.
При этом в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности питания пояснили, что слова Виртумер-Хохе не относились к безопасности, качеству и эффективности вакцины. Собеседник отметил, что председатель ЕМА «сожалеет о том, что её высказывание было понято противоречиво».
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