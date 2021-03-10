Депутат Свинцов прокомментировал меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter

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10 марта 2021, 12:11

Twitter, pixabay.com

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил принятие Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter.

По словам Свинцова, действия Роскомнадзора совершаются в рамках действующего законодательства. Депутат в ходе разговора с RT уточнил, что крупнейшие мировые IT-компании не спешат открывать в России представительства и практически полностью игнорируют законодательство РФ, не желают сотрудничать, не предоставляют информацию и не хранят персональные данные на российской территории.

По мнению парламентария, законы, дающие возможность штрафовать организации в случае несоблюдения законодательства РФ и замедлять трафик приведут к тому, что западные компании в скором времени постепенно начнут придерживаться законов, действующих в России.