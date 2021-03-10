Депутат Свинцов прокомментировал меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter
10 марта 2021, 12:11
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил принятие Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter.
По словам Свинцова, действия Роскомнадзора совершаются в рамках действующего законодательства. Депутат в ходе разговора с RT уточнил, что крупнейшие мировые IT-компании не спешат открывать в России представительства и практически полностью игнорируют законодательство РФ, не желают сотрудничать, не предоставляют информацию и не хранят персональные данные на российской территории.
По мнению парламентария, законы, дающие возможность штрафовать организации в случае несоблюдения законодательства РФ и замедлять трафик приведут к тому, что западные компании в скором времени постепенно начнут придерживаться законов, действующих в России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.