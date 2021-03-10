Количество жертв COVID-19 в России превысило 90 тысяч

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10 марта 2021, 11:42

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество подтвержденных с начала пандемии случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России скончались 466 пациентов с коронавирусом нового типа. В частности, как сообщили в оперштабе, 52 человека с подтвержденным диагнозом умерли за прошедшие 24 часа в Санкт-Петербурге, 51 – в Москве, 31 – в Московской области.

В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации стали 90 275 человек.