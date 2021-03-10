В России выявили 9 079 новых случаев заражения коронавирусом

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10 марта 2021, 11:29

тест на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

В России за минувшие сутки выявили 9 079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в среду, 10 марта, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 973 (10,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 351 553 случая заражения коронавирусной инфекцией.