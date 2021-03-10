ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили 9 079 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:29

В России выявили 9 079 новых случаев заражения коронавирусом
тест на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

В России за минувшие сутки выявили 9 079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в среду, 10 марта, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 973 (10,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 351 553 случая заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью