В 2020 году маткапитал получили 1,2 млн российских семей

В 2020 году около 1,2 миллиона российских семей с детьми получили материнский капитал. Согласно последней информации, средства большинству из них были предоставлены в беззаявительном порядке.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду, 10 марта, на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов уточнил, что 641 тысяча российских семей получила маткапитал в проактивном режиме.
Счетная палата ранее заявила, что количество выданных сертификатов на материнский семейный капитал увеличилось в 2020 году почти в 1,9 раза по отношению к 2019 году.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.