В 2020 году маткапитал получили 1,2 млн российских семей

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10 марта 2021, 11:01 Источник: ТАСС

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В 2020 году около 1,2 миллиона российских семей с детьми получили материнский капитал. Согласно последней информации, средства большинству из них были предоставлены в беззаявительном порядке.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду, 10 марта, на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов уточнил, что 641 тысяча российских семей получила маткапитал в проактивном режиме.

Счетная палата ранее заявила, что количество выданных сертификатов на материнский семейный капитал увеличилось в 2020 году почти в 1,9 раза по отношению к 2019 году.