В России правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилищных условий

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7 марта 2021, 12:00 Источник: government.ru

фото: pixabay.com

В России правительство упростило правила пользования материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С введением этих правил гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд РФ сведения из акта выполненных строительных работ.

Изменения коснутся случаев, когда средства используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома.

Теперь гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В правительстве напомнили, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются автоматически, заявление в ПФР подавать не надо. После рождения ребенка сертификат на маткапитал автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Маткапитал можно потратить на покупку квартиры или строительство дома, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.