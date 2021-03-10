Аналитики рассказали о наиболее востребованных инструментах и приборах перед 23 Февраля и 8 Марта

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10 марта 2021, 10:12

шуруповерт, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие инструменты и приборы чаще всего покупали граждане России перед 23 Февраля и 8 Марта. Данная информация поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним сообщениям, в преддверии Дня Защитника Отечества на 67 процентов вырос спрос на перфораторы и на 66 процентов – на дрели и шуроповерты. На 60 процентов чаще россияне покупали лобзики и на 57 процентов – шлифовальные машины.

К 8 Марта, как сообщает RT, на 60 процентов выросли продажи спортивных тренажеров. Кроме того, на 83 процента чаще граждане РФ перед праздником стали покупать парогенераторы. Также на 29 процентов увеличились продажи газонокосилок.