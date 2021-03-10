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Аналитики рассказали о наиболее востребованных инструментах и приборах перед 23 Февраля и 8 Марта

, 10:12

Аналитики рассказали о наиболее востребованных инструментах и приборах перед 23 Февраля и 8 Марта
шуруповерт, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие инструменты и приборы чаще всего покупали граждане России перед 23 Февраля и 8 Марта. Данная информация поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним сообщениям, в преддверии Дня Защитника Отечества на 67 процентов вырос спрос на перфораторы и на 66 процентов – на дрели и шуроповерты. На 60 процентов чаще россияне покупали лобзики и на 57 процентов – шлифовальные машины.

К 8 Марта, как сообщает RT, на 60 процентов выросли продажи спортивных тренажеров. Кроме того, на 83 процента чаще граждане РФ перед праздником стали покупать парогенераторы. Также на 29 процентов увеличились продажи газонокосилок.

ЕТ

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