Аналитики рассказали о наиболее востребованных инструментах и приборах перед 23 Февраля и 8 Марта
10 марта 2021, 10:12
Аналитики провели исследование и выяснили, какие инструменты и приборы чаще всего покупали граждане России перед 23 Февраля и 8 Марта. Данная информация поступила в распоряжение журналистов.
Согласно последним сообщениям, в преддверии Дня Защитника Отечества на 67 процентов вырос спрос на перфораторы и на 66 процентов – на дрели и шуроповерты. На 60 процентов чаще россияне покупали лобзики и на 57 процентов – шлифовальные машины.
К 8 Марта, как сообщает RT, на 60 процентов выросли продажи спортивных тренажеров. Кроме того, на 83 процента чаще граждане РФ перед праздником стали покупать парогенераторы. Также на 29 процентов увеличились продажи газонокосилок.
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