Военкомат Ленобласти в честь 8 Марта предложил девушкам сдать бывших в армию
8 марта 2021, 13:32
Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти, полковник Юрий Хромов от всего мужского коллектива поздравил девушек с Международным женским днем 8 Марта и преподнёс «оригинальный подарок». Соответствующее видео опубликовала администрация региона.
«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните — настоящий мужчина должен иметь военный билет», - заявил он.
Хромов пожелал, чтобы девушек окружали «всегда настоящие защитники», не только родины, но и их самих.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 Марта, выразив отдельную благодарность медикам.
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