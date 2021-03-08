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Военкомат Ленобласти в честь 8 Марта предложил девушкам сдать бывших в армию

, 13:32

Военкомат Ленобласти в честь 8 Марта предложил девушкам сдать бывших в армию
солдат, фото: pixabay.com

Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти, полковник Юрий Хромов от всего мужского коллектива поздравил девушек с Международным женским днем 8 Марта и преподнёс «оригинальный подарок». Соответствующее видео опубликовала администрация региона.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните — настоящий мужчина должен иметь военный билет», - заявил он.

Хромов пожелал, чтобы девушек окружали «всегда настоящие защитники», не только родины, но и их самих.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 Марта, выразив отдельную благодарность медикам. 

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Публикация от Администрация Ленобласти (@leningrad__region)

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