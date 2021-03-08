Путин поздравил всех женщин с 8 Марта

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8 марта 2021, 11:48

тюльпаны, фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 Марта. Глава государства подчеркнул, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь, и при этом «везде успевают».

Путин отметил, что давние традиции празднования 8 Марта «создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые были во все времена». Президент добавил, что сегодня слова нежной, сердечной признательности услышат мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, подруги и коллеги.

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми», - обратился к женщинам российский лидер.

По его словам, несмотря на воспитание детей и создание домашнего уюта, девушки «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают, достигают вершин в самых разных сферах деятельности, вызывают неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу.

«Благодарю всех женщин - врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек - всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках … чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства», - высказал президент.

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