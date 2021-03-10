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Ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве со времен Второй мировой войны

, 09:19 Источник: РИА "Новости"

Ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве со времен Второй мировой войны
морозный узор, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь стала самой холодной в столице России с начала календарной весны, а также со времен Второй мировой войны.

Синоптик уточнил, что ночь на среду, 10 марта, стала самой холодной в Москве с момента окончания Второй мировой войны.

Специалист центра "Фобос" Елена Волосюк в свою очередь заметила, что столбики термометров прошлой ночью опустились в городе до минус 20,7 градуса. По ее словам, в 2020 году 10 марта температура воздуха в столице РФ была на 25 градусов выше – плюс 4.

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