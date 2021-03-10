В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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10 марта 2021, 08:01 Источник: Гидрометцентр

уборка снега и льда, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, предоставленной специалистами Гидрометцентра.

Согласно последней информации синоптиков, "желтый" уровень означает, что погода будет потенциально опасна для граждан. Подчеркивается, что речь идет о гололедице в столичном регионе, которая может привести к увеличению количества ДТП и случаев травмирования пешеходов.

Отметим, что вышеуказанное предупреждение в Москве будет действовать до 22.00 четверга, а в Подмосковье – до 23.00 четверга.