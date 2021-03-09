Синоптик Позднякова рассказала, когда москвичам ждать оттепель

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9 марта 2021, 11:44 Источник: РИА "Новости"

оттепель в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, когда морозная погода в столице России сменится оттепелью. Предполагается, что это произойдет уже в следующие выходные.

Синоптик отметила, что большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. В течение грядущих двух суток погода в Москве и области будет без существенных осадков и довольно холодная. В ночное время столбики термометров будут показывать до минус 20 градусов в столице и до минус 25 градусов в Подмосковье. Дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 градусов в городе и до минус 9-14 в области.

Татьяна Позднякова заметила, что характер погоды изменится днем в пятницу, 12 марта, поскольку к Москве подойдет атлантический циклон, который принесет кратковременный снег и постепенное повышение температуры днем.

Первая весенняя оттепель ожидается в столичном регионе в субботу.