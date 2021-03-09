Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала весны

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9 марта 2021, 08:33 Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус утром во вторник, 9 марта, в рамках разговора с журналистами заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны.

По словам метеоролога, поступила информация о том, что ночью температура воздуха в столице опустилась до минус 14,6 градуса.

Михаил Леус подчеркнул, что пока это не окончательный результат, однако, тем не менее, речь уже идет о самой низкой температуре в Москве с начала весны.

Напомним, 8 марта в столице России шел снег, а местами наблюдались метели.