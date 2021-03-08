В Москве 8 марта ожидается кратковременный снег и местами метель

В течение дня в понедельник, 8 марта, в Москве ожидается облачная погода с гололедицей, небольшим снегом, а также местами с метелью. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром метеорологи.
В дневное время температура воздуха в столице составит минус 5 - минус 3 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов.
Ветер в городе будет западным, северо-западным со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, вследствие чего в столичном регионе до 03:00 вторника, 9 марта, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Атмосферное давление будет достигать около 737 мм ртутного столба.
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