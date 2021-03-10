ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Песков заявил, что пандемия COVID-19 лишила Россию года развития

, 07:49 Источник: ТАСС

Песков заявил, что пандемия COVID-19 лишила Россию года развития
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 лишила РФ и другие страны, возможности интенсивно развиваться в течение года, данный спад предстоит наверстать в будущем.

Дмитрий Песков уточнил, что пандемия лишила Россию одного года развития – страна, как и остальные государства мира, оказалась откинута эпидемией назад. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, впоследствии властям предстоит этот период компенсировать и наверстать.

По словам Пескова, его лично коронавирусная инфекция лишила трех недель, в течение которых он боролся с заболеванием.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью