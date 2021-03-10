Песков заявил, что пандемия COVID-19 лишила Россию года развития

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10 марта 2021, 07:49 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 лишила РФ и другие страны, возможности интенсивно развиваться в течение года, данный спад предстоит наверстать в будущем.

Дмитрий Песков уточнил, что пандемия лишила Россию одного года развития – страна, как и остальные государства мира, оказалась откинута эпидемией назад. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, впоследствии властям предстоит этот период компенсировать и наверстать.

По словам Пескова, его лично коронавирусная инфекция лишила трех недель, в течение которых он боролся с заболеванием.